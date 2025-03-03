Харківські рятувальники залучались до розбору аварійних конструкцій пошкодженого будинку

У Київському районі Харкова рятувальники ДСНС провели роботи з розбору аварійних конструкцій житлової п’ятиповерхівки, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого удару.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Тоді було поранено 8 осіб, а будівля та квартири на верхніх поверхах зазнали руйнувань.

З метою забезпечення безпеки людей та запобігання подальшим ризикам, на місці події працювали 10 рятувальників і верхолазів.

Також було залучено 3 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки, зокрема з Харківського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Основну увагу приділили демонтажу найбільш небезпечних конструктивних елементів фасаду, які могли становити загрозу для людей.

Агентство Телевидения Новости