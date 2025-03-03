У Харкові затримали чоловіка, який продав фальшиве посвідчення для уникнення мобілізації

Чоловік розповідав, що має зв’язки на колишній роботі та за 1500 доларів США він може оформити фіктивне працевлаштування у ДСНС та видати службове посвідчення для оформлення бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Слідство встановило, що колишній співробітник ГУ ДСНС України в Харківській області підшукував знайомих осіб призовного віку, які мали фінансову можливість ухилитися від мобілізації. В обмін на гроші він обіцяв оформити фіктивні документи про працевлаштування та надати посвідчення рятувальника. Це могло дозволити чоловікам призовного віку оформити бронювання у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й уникнути мобілізації.

Зловмисника затримали під час отримання грошей та передачі фальшивого посвідчення. У ході санкціонованих обшуків у нього вилучені печатки, 11 бланків службових посвідчень ДСНС України, жорсткий диск, фото, датер, гроші та інше.

25-річного фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости