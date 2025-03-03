Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:58
Просмотров: 54

У Харкові на пожежі загинула 67-річна жінка

У Харкові на пожежі загинула 67-річна жінка

Сьогодні об 11:58 на номер «101» надійшло повідомлення про побутову пожежу в Салтівському районі міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що у двоповерховому будинку на другому поверсі у квартирі горіли домашні речі на площі 10 м кв.

В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітниками ДСНС було евакуйовано 5 осіб. 

Локалізація вогню відбулась о 12:15, ліквідація – о 13:54. На місці події працювало 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. 

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 