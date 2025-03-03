У Харкові на пожежі загинула 67-річна жінка

Сьогодні об 11:58 на номер «101» надійшло повідомлення про побутову пожежу в Салтівському районі міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що у двоповерховому будинку на другому поверсі у квартирі горіли домашні речі на площі 10 м кв.

В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітниками ДСНС було евакуйовано 5 осіб.

Локалізація вогню відбулась о 12:15, ліквідація – о 13:54. На місці події працювало 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости