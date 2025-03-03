Зеленський не проти знову зустрітися з Трампом для «серйозних» переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом, якщо президент США його запросить, але дав зрозуміти, що ще одна зустріч у Білому домі має бути «серйозною», щоб він здійснив поїздку.

Про це повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на Bloomberg.

«Ми гідні рівноправного діалогу», – сказав Зеленський після участі в саміті, який скликав британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

За його словами, якщо президент США запросить його «для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей — я приїду».

Водночас Володимир Зеленський вказав, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини, яка залишилась непідписаною після суперечки в Овальному кабінеті.

«Я переконаний, що ситуація пройде і важливі речі попереду», – сказав глава України.

Агентство Телевидения Новости