Засуджено харків’янина, який виправдовував збройну агресію рф проти України

За матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримав ще один ворожий поплічник з Харкова, який здійснював антиукраїнську пропагандистську діяльність.

Засуджений – 38-річний ніде не працюючий мешканець Харкова, який раніше проживав на території Луганської області, яка зараз окупована рашистами.

Під час судового розгляду доведено, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну і до середини 2023 року він регулярно публікував дописи, де виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв російських військових і політичне керівництво рф.

Також, ворожий пропагандист висловлював підтримку терористичним організаціям «лнр» і «днр», публічно закликав підтримати державу-агресора та мріяв про перемогу росії над Україною.

Для популяризації кремлівських наративів та своїх протиправних закликів зловмисник використовував сторінку в російській соціальній мережі «Однокласники», яка заборонена в Україні.Ініційована Службою безпеки комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер його дій.

На початку жовтня минулого року оперативники СБУ провели обшук за місцем мешкання фігуранта у Харкові, під час якого вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости