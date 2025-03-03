У Харкові викрили жінку: видурила у вебкам-моделі понад 1,2 мільйона гривень

У Харкові поліція повідомила про підозру жінці у вчиненні шахрайства на суму понад 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисниця відшукала контактні дані потерпілої, зв’язалася з нею через соціальні месенджери та представилася співробітником сайту. Вона повідомила, що нібито існують проблеми зі сторінкою жінки та потрібно оплати роботу спеціалістів сайту. Потерпіла перевела відповідну суму на банківську картку.

Надалі порушниця від імені адміністрації сайту систематично вигадувала різні приводи та підстави для отримання грошей від потерпілої. Таким чином зловмисниці вдалося цілий рік ошукувати жінку.

Загалом порушниця незаконно отримала близько 1,2 мільйона гривень.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили 27-річній жінці про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Агентство Телевидения Новости