Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр

3 березня інспектор взводу № 2 роти № 3 батальйону полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області Денис Котляр виконував бойове завдання з транспортування особового складу на Донеччину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

В цей час росіяни здійснили обстріл з FPV-дрона. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції дістав несумісні із життям поранення.

Понад 10 років свого життя Денис Котляр присвятив роботі в органах внутрішніх справ та службі українському народові. Працював водієм, патрульним та дільничним інспектором. Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну не зрадив присягу, став на захист держави та продовжив виконувати свої професійні обов’язки.

Денису назавжди залишиться 30 років. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 9-річна донька, без сина – батьки.

Агентство Телевидения Новости