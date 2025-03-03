На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Бочкового

Оперативна інформація станом на 16:00 3.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 57 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала поблизу Новолюбівки та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів авіабомбами по Ставках та Новоєгорівці.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми окупантів поблизу Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував в районі Торецька, здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Котлине та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, два боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Покровська, Миролюбівки та Удачного, скинувши три авіабомби.

На Куп’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, перманентно здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, залучає ударні БпЛА, проводить розвідку.

Агентство Телевидения Новости