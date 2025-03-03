У Харкові отримав вирок чоловік, який убив приятеля та облаштував удома схрон боєприпасів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 60-річного чоловіка за фактами умисного вбивства і незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 17 липня 2024 року мешканець Запоріжжя перебував у гостях у свого приятеля у квартирі, розташованій по вул. Луї Пастера в Харкові. Чоловіки пиячили більшу частину ночі, а на ранок між ними виник словесний конфлікт.

У ході сварки обвинувачений витягнув з-під одягу пістолет-кулемет «Скорпіон» та вистрілив потерпілому в голову. Після цього вбивця схопив ніж і декілька разів вдарив ним товариша у шию та грудну клітину. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Обвинувачений покинув місце злочину, але невдовзі був затриманий правоохоронцями. У ході слідчих дій у квартирі зловмисника було проведено обшук, під час якого виявлено цілий склад зброї — ручний гранатомет РПГ-7 з пострілами, три автомати Калашникова різних модифікацій, близько 2,5 тис. патронів різних калібрів, підривні пристрої, ручні гранати та постріли до автоматичних гранатометів.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Вилучену у чоловіка зброю передано на потреби ЗСУ.

Обвинувальний вирок виніс Індустріальний районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости