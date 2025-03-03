Прогресу в угоді щодо мінералів не буде, доки Зеленський на камеру не вибачиться за спричинений скандал у Білому домі

Президент США Дональд Трамп готовий відновити переговори щодо природних ресурсів з президентом України Володимиром Зеленським і для цього потрібно «не надто багато».

Про це сказав радник американського лідера з національної безпеки Майк Волц в ефірі Fox News в понеділок, 3 березня, повідомляє Кореспондент.

За його словами, суперечка між Трампом і Зеленським показала, що український президент начебто не готовий «говорити про мир».

«Але ось у чому проблема, час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту. Терпіння американського народу не безмежне, наші гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні», – заявив Волц.

Він вважає, що Зеленський «зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п’ятницю».

«Ми хочемо почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати угоду щодо ресурсів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання», – сказав Волц і додав, що це було б «найкраще для американського народу, для українського народу, для росії та для світу, щоб відновити стабільність».

Агентство Телевидения Новости