Президент США Дональд Трамп наказав призупинити поставки американської військової допомоги Україні після його суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Про це повідомив CNN представник Білого дому.

Призупинення допомоги, яке відбулося після того, як Трамп провів у Білому домі низку зустрічей з високопосадовцями з питань національної безпеки, може мати серйозні наслідки для боєздатності України, кажуть посадовці та аналітики. За словами одного з чиновників, він залишатиметься чинним доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський «готовий» до мирних переговорів, по суті, примушуючи Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою.

«Президент чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми», – заявив представник Білого дому.

Протягом останніх тижнів Трамп повторював тези президента рф путіна, стверджуючи, що Україна розпочала війну, і звинувачуючи Зеленського в тому, що він є диктатором, але його рішення припинити надання військової допомоги – це крок, який може мати реальні наслідки для балансу конфлікту і посилити позиції Путіна.

Пауза стосуватиметься всієї військової техніки, яка ще не перебуває на території України, заявили офіційні особи, і є прямою відповіддю на те, що Трамп вважає «поганою поведінкою» Зеленського минулого тижня.

Україна, ймовірно, зможе підтримувати свій нинішній темп бойових дій протягом декількох тижнів – можливо, до початку літа – перш ніж пауза США почне мати серйозний ефект, заявили західні чиновники після цього рішення. Адміністрація Байдена поспішила з поставками зброї в Україну в останні дні свого існування, забезпечивши країну великими запасами сучасного озброєння.

Саме це сучасне озброєння – зокрема, ракети великої дальності ATACMS – дозволило Україні завдати удару вглиб російської території, і ця стратегія може постраждати, якщо постачання цих озброєнь буде призупинено.

Агентство Телевидения Новости