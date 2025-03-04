Росія атакувала Україну майже сотнею БпЛА, з яких 65 вдалося збити

У ніч на 4 березня, починаючи з 19:00, противник атакував Україну 99 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 65 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

32 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Агентство Телевидения Новости