Харківські медики реанімували 65-річного чоловіка після клінічної смерті

У Харкові медики екстреної допомоги врятували 65-річного чоловіка після клінічної смерті. Завдяки оперативним реанімаційним заходам пацієнта вдалося стабілізувати та доправити до лікарні.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Гострий інфаркт міокарда та кардіогенний шок спричинили клінічну смерть 65-річного харків’янина. На екстрений виклик, що надійшов до служби 103 2 березня о 23:22 прибула бригада ЕМД 116 у складі парамедика Олександра Кузьменка та екстреного медичного техніка Енвера Мізітова.

«Завдяки злагодженій та високопрофесійній роботі команди, реанімаційні заходи були проведені вчасно», – йдеться в повідомленні.

Пацієнта доставлено до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости