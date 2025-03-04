Харківські медики реанімували 65-річного чоловіка після клінічної смерті
У Харкові медики екстреної допомоги врятували 65-річного чоловіка після клінічної смерті. Завдяки оперативним реанімаційним заходам пацієнта вдалося стабілізувати та доправити до лікарні.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Гострий інфаркт міокарда та кардіогенний шок спричинили клінічну смерть 65-річного харків’янина. На екстрений виклик, що надійшов до служби 103 2 березня о 23:22 прибула бригада ЕМД 116 у складі парамедика Олександра Кузьменка та екстреного медичного техніка Енвера Мізітова.
«Завдяки злагодженій та високопрофесійній роботі команди, реанімаційні заходи були проведені вчасно», – йдеться в повідомленні.
Пацієнта доставлено до медичного закладу.