На Харківщині викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, вилучено товару на 25 млн грн

Підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв організували жителі Харківщини. За попередніми даними, ділки купували сировину та виготовляли з неї алкоголь, який надалі транспортували та збували через підконтрольні їм торгівельні точки в межах Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це повідомили в ДПСУ.

У ході проведених санкціонованих обшуків у складських приміщеннях, автомобілях та в місцях реалізації продукції у фігурантів виявлено та вилучено понад 120 тис. літрів спирту та фальсифікованої алкогольної продукції, обладнання для її виготовлення та пакування, вантажний транспортний засіб, мобільні телефони. Орієнтовна вартість фальсифікату становить понад 25 млн грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України).





Агентство Телевидения Новости