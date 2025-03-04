Частина Шевченківського району Харкова завтра залишиться без газу: адреси

На завтра, 5 березня, на газових мережах у Шевченківському районі Харкова проводитимуть ремонтні роботи. Через це буде припинено газопостачання до будинків на п’яти вулицях.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

Без газу тимчасово залишаться будинки за адресами:

вул. Букова – усі будинки;вул. Феодосійська, 32;вул. Клочківська, 257, 259 Б;вул. Семена Кузнеця, 64, 66;вул. Доброчинців, 98 А.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил безпеки систем газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости