Частина Шевченківського району Харкова завтра залишиться без газу: адреси
На завтра, 5 березня, на газових мережах у Шевченківському районі Харкова проводитимуть ремонтні роботи. Через це буде припинено газопостачання до будинків на п’яти вулицях.
Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».
Без газу тимчасово залишаться будинки за адресами:
вул. Букова – усі будинки;вул. Феодосійська, 32;вул. Клочківська, 257, 259 Б;вул. Семена Кузнеця, 64, 66;вул. Доброчинців, 98 А.
Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.
«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог правил безпеки систем газопостачання», – йдеться в повідомленні.