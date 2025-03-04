На Харківщині виявили випадок сказу: скажена кішка вкусила власницю

Чугуївське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби повідомляє, що в приватному домоволодінні села Введенка Новопокровської громади зареєстровано випадок сказу кішки.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Під час проведення епізоотичного обстеження неблагополучного пункту, зі слів господарки, встановлено, що вранці 26.02.2025 вона вийшла на кухню та побачила свою кішку, яка лежала на підлозі, власниця взяла тварину на руки, а кішка укусила її за ліву кисть, після чого тварина померла на її руках.

Того ж дня власниця звернулась до Чугуївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, спеціалісти відібрали патологічний матеріал та доставили для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Власницю 28.02.2025 сімейний лікар направив до лікаря травматолога-рабіолога для проведення курсу антирабічних щеплень.

Також під час проведення епізоотичного обстеження неблагополучного пункту села Введенка було встановлено, що домоволодіння розташоване на краю селища, у 500 метрах від лісу, що може свідчити про зараженість тварини вірусом сказу з дикої фауни.

У тварини було підтверджено діагноз сказ.

У зв’язку з цим:• оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження в селі Введенка;• визначено загрозливу зону села Донець і мисливські угіддя зазначеного села та зону спостереження село Лиман і мисливські угіддя зазначеного села.

Агентство Телевидения Новости