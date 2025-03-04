Синєгубов: «ще 4 модульні кухні передали українським захисникам»

Загалом українські захисники отримали 7 модульних кухонь, вартістю 13,3 мільйона гривень.

Їх придбали коштом обласного бюджету, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Модульні кухні – перше в країні сучасне обладнання для забезпечення захисників і захисниць гарячим харчуванням. Кожна з таких кухонь здатна на добу забезпечити понад 180 військових гарячими сніданками, обідами та вечерями.

Модульні кухні оснащені газовими плитами, холодильними шафами, мікрохвильовими печами, жарочними панелями, водонагрівачами, кондиціонерами та місткостями для води. Вони можуть працювати автономно, як на газу, так і від генератора або електромережі, що дає змогу функціонувати за будь-яких умов. Кухні виробляють на одному з підприємств Харківщини.

«Якісне харчування — це дуже важлива частина для ефективного функціонування бойового підрозділу. Саме такі кухні — одна із потреб військових частин, з якою зверталися командири до Харківської ОВА. Ми продовжуємо роботу з профільними міністерствами, міжнародними партнерами та підприємцями нашої області, аби закривати потреби наших захисників і захисниць», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости