У Харкові судитимуть пару, яка «полювала» на локації українських захисників та співробітників СБУ

Прокурорами Новобаварської окружної прокуратури Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 24-річної жінки та 38-річного чоловіка за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жінці додатково інкриміновано незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу у великому розмірі, вчинене повторно з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Чоловіка також обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні наркотичного засобу без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Фігуранти – пара з Харкова. Хлопець і його дівчина не так давно були засуджені за злочини проти власності та відбували покарання.

За даними слідства, у грудні 2024 року вони налагодили постійний звʼязок з представником рф. Спілкувались через месенджер «Телеграм». Російський куратор запропонував фігурантам за винагороду фіксувати дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ, на що вони добровільно погодились.

Чоловік з дівчиною під виглядом романтичних прогулянок містом приховано фотографували та знімали на відео вказані обʼєкти та відправляли представнику рф.

Крім того, дівчина мала ще одну «роботу». Вона розкладала по Харкову «закладки» з метадоном. Надалі фігурантка фотографувала «схованки» та передавала інформацію клієнтам.

Обвинувачений, за версією слідства, наркотики не збував. Проте у його куртці правоохоронці виявили канабіс.

На вирок зловмисники очікують, перебуваючи під вартою. Обвинувачених судитимуть у Київському районному суді Харкова. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости