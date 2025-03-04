Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:23
Просмотров: 56

На Харківщині поліція евакуювала трьох людей, серед яких поранений чоловік

На Харківщині поліція евакуювала трьох людей, серед яких поранений чоловік

Поліцейські Харківщини евакуювали трьох мешканців села Кутьківка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Один з чоловіків ще 25 лютого внаслідок обстрілу отримав осколкові поранення руки та не міг дістатися до лікарні.

4 березня евакуаційна група у складі поліцейських Куп’янського районного відділу поліції прибула до села Кутьківка. Напередодні до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у селі знаходиться його поранений батько, який потребує медичної допомоги.

Як з’ясувалося, 25 лютого під час обстрілу неподалік від 56-річного чоловіка вибухнув боєприпас. Чотири уламки влучили йому у руку. Місцеві самотужки перебинтували рану, але до лікарні поранений не зміг дістатися. Поліцейські відвезли чоловіка до медичної установи.

Ще двоє місцевих мешканців погодилися виїхати з населеного пункту. Їх поліцейські доставили до більш безпечного місця та передали волонтерам.

У поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні прийняли рішення евакуюватися, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчого відділення поліції. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 