На Харківщині поліція евакуювала трьох людей, серед яких поранений чоловік

Поліцейські Харківщини евакуювали трьох мешканців села Кутьківка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Один з чоловіків ще 25 лютого внаслідок обстрілу отримав осколкові поранення руки та не міг дістатися до лікарні.

4 березня евакуаційна група у складі поліцейських Куп’янського районного відділу поліції прибула до села Кутьківка. Напередодні до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у селі знаходиться його поранений батько, який потребує медичної допомоги.

Як з’ясувалося, 25 лютого під час обстрілу неподалік від 56-річного чоловіка вибухнув боєприпас. Чотири уламки влучили йому у руку. Місцеві самотужки перебинтували рану, але до лікарні поранений не зміг дістатися. Поліцейські відвезли чоловіка до медичної установи.

Ще двоє місцевих мешканців погодилися виїхати з населеного пункту. Їх поліцейські доставили до більш безпечного місця та передали волонтерам.

У поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні прийняли рішення евакуюватися, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчого відділення поліції.

Агентство Телевидения Новости