У середу в Індустріальному районі Харкова вода буде подаватися зі зниженим тиском

В Індустріальному районі водопостачання деяких вулиць здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал».

У зв’язку проведення ремонтних робіт НЕК «Укренерго» буде тимчасово відключено водопровідну насосну станцію.

5 березня з 8:00 до 18:00 водопостачання деяких вулиць Індустріального району здійснюватиметься зі зниженим тиском на території обмеженій:

сел. Докучаєва, сел. Докучаєвське, м/р Горизонт-1, м/р Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761, Роганського промвузлу, м/р Шариковий.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости