Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:17
Просмотров: 58

У середу в Індустріальному районі Харкова вода буде подаватися зі зниженим тиском

У середу в Індустріальному районі Харкова вода буде подаватися зі зниженим тиском

В Індустріальному районі водопостачання деяких вулиць здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал».

У зв’язку проведення ремонтних робіт НЕК «Укренерго» буде тимчасово відключено водопровідну насосну станцію.

5 березня з 8:00 до 18:00 водопостачання деяких вулиць Індустріального району здійснюватиметься зі зниженим тиском на території обмеженій:

сел. Докучаєва, сел. Докучаєвське, м/р Горизонт-1, м/р Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761, Роганського промвузлу, м/р Шариковий.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 