На Харківщині від початку доби ЗСУ відбили п’ять атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16.00 4.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія три рази атакувала поблизу Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Ямполівка та Діброва, до цього часу точаться бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку противник атакував в районах Торецька та Дачного, здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час продовжуються.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Андріївка, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили всі атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи чотири рази атакували позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя, одна атака триває дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.

Агентство Телевидения Новости