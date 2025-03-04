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Окупанти скинули три авіабомби на Козачу Лопань: поранено чоловіка

Окупанти скинули три авіабомби на Козачу Лопань: поранено чоловіка

Близько 15:30 російські окупанти завдали комбінованого удару по Козачій Лопані, скинувши 3 авіабомби на житловий сектор селища.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Унаслідок обстрілів поранено 41-річного місцевого мешканця. Наразі медики швидкої надають йому необхідну допомогу.

Також було зруйновано три і пошкоджено не менше 10 приватних будинків та господарчих споруд.

Додаткова інформація з’ясовується, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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