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Окупанти скинули три авіабомби на Козачу Лопань: поранено чоловіка
Близько 15:30 російські окупанти завдали комбінованого удару по Козачій Лопані, скинувши 3 авіабомби на житловий сектор селища.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Унаслідок обстрілів поранено 41-річного місцевого мешканця. Наразі медики швидкої надають йому необхідну допомогу.
Також було зруйновано три і пошкоджено не менше 10 приватних будинків та господарчих споруд.
Додаткова інформація з’ясовується, зазначив Задоренко.