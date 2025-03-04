Авіаатака на прикордоння Харківщини: прокурори фіксують наслідки
За даними слідства, 4 березня близько 15:30 російська армія вдарила з авіації по селу Козача Лопань Дергачівської ТГ.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
КАБ влучив у присадибну ділянку. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Поранень дістав 41-річний чоловік.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.