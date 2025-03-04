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Зеленський назвав перші кроки на шляху до закінчення війни

Зеленський назвав перші кроки на шляху до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі пройшла «не так, як передбачалося».

Про це повідомляє УНІАН.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця і спілкування були конструктивними», – написав він у X (Twitter). Крім того, глава держави знову наголосив, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час.

Наша країна, за його словами, розглядає цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних гарантій безпеки.

«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир», – зазначив він.

Також Зеленський заявив, що першими етапами в процесі закінчення війни можуть бути звільнення полонених, перемир’я в морі та в небі, що передбачає заборону на використання ракет, далекобійних дронів, ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Потім Україна хотіла б «дуже швидко» пройти наступні етапи й разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду.

Наприкінці публікації президент України нагадав про «переломний момент», коли Трамп надав Україні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin.

Агентство Телевидения Новости

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