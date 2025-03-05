Сили оборони відбили п’ять атак окупантів у Харківській області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 березня. Розпочалася 1106 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 108 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинув 90 КАБів. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Горіхове, Январське, Новопавлівка, Олексіївка, Іванівка, Комишуваха, Січневе, Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, П’ятихатки, Степове, Львове та Придніпровське.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости