Окупанти вдарили по Харкову «шахедом» та обстріляли чотири райони області

4 березня о 23:11 у Харкові внаслідок влучання БпЛА «шахед» пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та три автомобілі. У тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів та вікні будівель.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 5 березня

Близько 1:04 у селищі Донець Ізюмського району внаслідок збиття БпЛА «шахед» та падіння уламків на відкритій території горіла трава на площі 1 га.

Близько 00:21 між містом Зміїв та селищем Бутівка Чугуївського району уламки БпЛА «шахед» впали у ліс. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.

Удари по Харківській області 4 березня

15:30, селище Козача Лопань, Харківський район: внаслідок влучання КАБ на території приватного будинку постраждав 41-річний чоловік.

10:15, Куп’янськ: внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон, дах приватного будинку та два автомобілі.

Близько 8:21 в Ізюмському районі зафіксовано обстріл між селами Підвисоке та Мирне.

Агентство Телевидения Новости