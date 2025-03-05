На Харківщині чиновник незаконно віддав у приватну власність землі орнітологічного заказника: що йому загрожує

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо директора одного з департаментів Держгеокадастру України. Незаконно передані у приватну власність землі орнітологічного заказника повернуто державі, а чиновник постане перед судом

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Слідство встановило, що у 2018 році, коли посадовець очолював Головне управління Держгеокадастру в Харківській області, він організував незаконну передачу 4 га земель орнітологічного заказника «Куплеватське» у приватну власність.

Ця природоохоронна територія є місцем проживання багатьох видів птахів, зокрема рідкісних, занесених до Європейського Червоного списку.

«Попри заборону передавати ці ділянки у приватну власність, чиновник затвердив незаконну технічну документацію із землеустрою, що призвело до їх вибуття з державної власності. Надалі ці землі використовували для вирощування сільськогосподарських культур. Завдяки зусиллям ДБР рішення державного реєстратора про зміну власника було скасовано, і 4 га землі повернуто державі», – йдеться в повідомленні.

Посадовець обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости