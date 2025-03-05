Правоохоронці показали наслідки влучання російського БпЛА по цивільному підприємству у Харкові

4 березня близько 22:30 російський ударний безпілотник поцілив по території цивільного підприємства у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено складські приміщення, транспорт підприємства й автівки працівників.

Вибуховою хвилею вибито вікна у тролейбусах, що знаходились у тролейбусному депо неподалік місця влучання. Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для атаки російська армія використала БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости