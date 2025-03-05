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На Харківському напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів та 68 одиниць техніки за добу

На Харківському напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів та 68 одиниць техніки за добу

За добу окупанти на Харківському напрямку завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБів, задіяли 67 дронів-камікадзе, також здійснили 407 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Дві спроби ворога атакувати в районі Вовчанська успішно відбито.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 72 солдатів, з них 34 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

2 артсистеми;1 автомобіль;8 одиниць спецтехніки;1 засіб РЕБ;56 БпЛА.Знищено:68 укриттів для особового складу.

Агентство Телевидения Новости

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