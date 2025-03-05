На Харківському напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів та 68 одиниць техніки за добу

За добу окупанти на Харківському напрямку завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБів, задіяли 67 дронів-камікадзе, також здійснили 407 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Дві спроби ворога атакувати в районі Вовчанська успішно відбито.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Так, за минулу добу ворог втратив 72 солдатів, з них 34 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

2 артсистеми;1 автомобіль;8 одиниць спецтехніки;1 засіб РЕБ;56 БпЛА.Знищено:68 укриттів для особового складу.

Агентство Телевидения Новости