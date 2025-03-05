Нову партію авто, вилучених у п’яних водіїв передасть Україні Латвія

Уряд Латвії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні транспортних засобів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє LSM.

Автомобілі були конфісковані й тепер належать латвійській державі, а вона має право безоплатно передати їх українській стороні.

Згідно з рішенням уряду, 31 автомобіль загальною вартістю 98 755 євро буде передано Україні.

Авто надійдуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, адміністрації Богодухівського району Харківської області та Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Частину машин мають передати Національній поліції, Краматорській міській військовій адміністрації, Краматорській міській раді, Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Золочівській сільській раді, Арбузинській сільській раді, Балаківській радянській сільській раді, Сокільницькій сільській раді та Остерській сільській раді.

Колону машин в Україну відправлять та доставлять транспортні засоби у розпорядження адресатів латвійські недержавні організації Agendum, Tev та Uzņēmēji mieram.

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