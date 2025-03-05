У Харкові поліція з’ясовуює обставини загибелі собаки у Шевченківському районі

2 березня до поліції надійшло повідомлення про трагічний інцидент із домашньою твариною.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За словами заявниці, до її квартири на проспекті Перемоги забігли сусідські бійцівські собаки та напали на її собаку.

Внаслідок нападу тварина загинула.

Жінка пояснила, що двері квартири були відчинені, оскільки її чоловік саме повертався з роботи та заходив до оселі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції № 3. Поліцейські провели огляд приміщення, здійснили першочергові слідчі дії, опитали свідків та вилучили речові докази.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости