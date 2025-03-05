Удар по Харкову безпілотником: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 березня близько 13:10 ударний безпілотник вдарив по неробочій автомобільній базі в Основʼянському районі Харкова.

Пошкоджено приміщення та транспортні засоби. Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для атаки російська армія використала БпЛА «Молнія».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости