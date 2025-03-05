У Харкові затримано шахрая: видурював гроші у сімей українських полонених

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.

У результаті комплексних заходів затримано ділка, який видурював десятки тисяч гривень в українських сімей, повідомляє Служба Безпеки України.

За матеріалами справи, шахраєм виявися житель Харкова, який видавав себе за «учасника волонтерської групи», що нібито займається обміном полонених.

За різні суми він обіцяв постраждалим сім’ям повернути додому українських захисників, що перебувають у катівнях рашистів або зникли безвісти під час боїв.

Щоб знайти потенційні жертви, шахрай спеціально створив та особисто адміністрував Телеграм-канал з «тематичною» назвою.

Для переконливості під час спілкування з потерпілими зловмисник посилався на свої вигадані зв’язки з представниками країни-агресора, які нібито «вирішують питання обміну».

За даними слідства, потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій шахрай продовжував спілкування з постраждалими і видурював у них додаткові суми, посилаючись на «нові обставини».

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази оборудок.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости