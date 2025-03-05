У Харкові провели в останню путь старшого лейтенанта поліції Дениса Котляра

3 березня інспектор взводу № 2 роти № 3 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Денис Котляр виконував бойове завдання на Донеччині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В цей час військові рф завдали удар з FPV-дрона. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції дістав несумісні із життям поранення.

Очільник поліції Харківщини Петро Токар висловив співчуття родині поліцейського.

«Сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню путь одного з найкращих поліцейських Харківської області – Дениса Котляра. В останнє я бачив Дениса живим 27 лютого. В його очах було бажання допомагати своїм товаришам, побратимам. В ньому був той самий відданий дух та завзяття, які повинні бути притаманні кожному поліцейському Харківської області. Він був прикладом для інших. Світла пам’ять про Дениса навічно збережеться в наших серцях», – сказав Токар.

Заступник командира батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Роман Гончаров зазначив, що загибель колеги це дуже велика втрата:

«Я знав Дениса особисто. Це справжній герой. На жаль гинуть найкращі люди. Однак ми стоїмо далі й будемо боротися. Ми переможемо та помстимося за наших побратимів».

Особовий склад поліції Харківщини, друзі, близькі, харків’яни простилися з поліцейським та провели його в останню путь.

Агентство Телевидения Новости