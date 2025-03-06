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Зґвалтував та пограбував хазяйку квартири: у Харкові затримано злочинця

Зґвалтував та пограбував хазяйку квартири: у Харкові затримано злочинця

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 24-річному чоловіку за фактами зґвалтування та грабежу (ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 березня цього року у вечірній час підозрюваний перебував у гостях у своєї знайомої в одній з квартир, розташованій у будинку по вул. Зерновій. Чоловік став схиляти жінку до статевого акту, однак отримав відмову. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував 40-річну потерпілу.

Перед тим, як піти з квартири, ґвалтівник ще й забрав у потерпілої готівкові кошти, які вона зберігала у себе вдома.

Завдяки скоординованим і злагодженим діям правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Встановлено, що раніше чоловік уже вчиняв корисливі злочини, через що притягався до кримінальної відповідальності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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