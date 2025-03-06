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Водопостачання мікрорайону «Мобіль» у Пісочині, а також Подвірки та Солоніцівка буде на зниженому тиску, – Харківводоканал

Водопостачання мікрорайону «Мобіль» у Пісочині, а також Подвірки та Солоніцівка буде на зниженому тиску, – Харківводоканал

У Харкові на вулиці Автомобільній проведуть ремонт водоводу.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Автомобільній сьогодні, 6 березня, з 15:00 до 19:00 водопостачання абонентів мікрорайону «Мобіль» селища Пісочин, а також населених пунктів Подвірки та Солоницівка здійснюватиметься на зниженому тиску.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости

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