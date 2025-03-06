23 рятувальники проводили роботи з розбору аварійних конструкцій пошкодженого будинку у Харкові

Сьогодні вночі ворог атакував безпілотником багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Після ліквідації пожежі рятувальники проводили роботи з розбору аварійних конструкцій на даху та технічному поверсі будинку.

У роботах брали участь 23 рятувальники, включаючи верхолазів, залучено 6 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки з Харківського, Кіровоградського та Черкаського гарнізонів ДСНС.

Основну увагу приділили демонтажу найбільш небезпечних конструктивних елементів будівлі, які могли становити загрозу для людей.

Агентство Телевидения Новости