Прикордонники викрили псевдобатька з Харківщини, який «прикупив» трьох діточок

Прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили 25-річного жителя Харківщини, який спробував перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомляє ДПСУ.

Для підтвердження свого права на виїзд чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам. Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Варто зазначити, що це не перший випадок коли порушники обирають саме таку легенду. Нещодавно інший чоловік таким чином «оформив» собі трьох дітей, народжених у Німеччині.

Агентство Телевидения Новости