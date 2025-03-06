Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:21
Просмотров: 92

Вєрку Сердючку не випустили за кордон: наказ Міністерства культури

Вєрку Сердючку не випустили за кордон: наказ Міністерства культури

Українського співака Андрія Данилка, який виступає під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка, не випустили за кордон на концерти.

Про це повідомляє УНІАН.

Через цей інцидент команда артиста вимушена перенести свій європейський тур, який мав відбутися з 7-16 березня. Причиною став новий наказ Міністерства культури України, який з 3 березня почав накладати обмеження на виїзд митців за кордон.

«У зв’язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт народного артиста України Андрія Данилка VERKA SERDUCHKA & BAND не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд», – зазначено на сторінці співака в Instagram.

До речі, у березні співак мав виступити у 5 містах, зокрема 7 числа у Лондоні, 9 – в Аліканте, 11 – у Франкфурті, 14 – у Мюнхені та 16 – у Празі. Однак ці дати тепер неактуальні, а от квитки залишаються дійсними.

«Про нові дати концертів ми повідомимо найближчим часом. Усі куплені квитки дійсні. Тримаймося разом у ці непрості часи», – наголосила команда Данилка.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 