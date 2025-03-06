Вєрку Сердючку не випустили за кордон: наказ Міністерства культури

Українського співака Андрія Данилка, який виступає під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка, не випустили за кордон на концерти.

Про це повідомляє УНІАН.

Через цей інцидент команда артиста вимушена перенести свій європейський тур, який мав відбутися з 7-16 березня. Причиною став новий наказ Міністерства культури України, який з 3 березня почав накладати обмеження на виїзд митців за кордон.

«У зв’язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт народного артиста України Андрія Данилка VERKA SERDUCHKA & BAND не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд», – зазначено на сторінці співака в Instagram.

До речі, у березні співак мав виступити у 5 містах, зокрема 7 числа у Лондоні, 9 – в Аліканте, 11 – у Франкфурті, 14 – у Мюнхені та 16 – у Празі. Однак ці дати тепер неактуальні, а от квитки залишаються дійсними.

«Про нові дати концертів ми повідомимо найближчим часом. Усі куплені квитки дійсні. Тримаймося разом у ці непрості часи», – наголосила команда Данилка.

Агентство Телевидения Новости