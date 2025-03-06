На Харківщині окупанти з початку доби атакували в районі Вовчанська та Загризового

Оперативна інформація станом на 16:00 6.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За сьогодні українські воїни відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Невського та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, ще три боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник 18 разів атакував неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, одне боєзіткнення – досі триває. Авіаударів керованими бомбами зазнав Сухий Яр.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили чотири ворожі атаки поблизу Костянтинополя.

Агентство Телевидения Новости