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Пожежа в Ізюмі: рятувальники гасили 300 кв. метрів сухостою

Пожежа в Ізюмі: рятувальники гасили 300 кв. метрів сухостою

6 березня о 12:21 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Ізюм.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на відкритій території палає суха трава на площі 300 м кв. Пожежу о 12:55 ліквідовано. Постраждалих немає.

Причину встановлюють фахівці.Від ДСНС Луганщини на місці події працювало 5 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости

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