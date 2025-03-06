У Салтівському районі Харкова завершують оновлення водоводу

Бригади КП «Харківводоканал» завершують заміну технічно зношеної ділянки водоводу на вул. Леся Сердюка.

Про це повідомляє міськрада.

Провідний інженер служби водопровідних мереж Салтівського району Сергій Крамаренко повідомив, що останнім часом на цій ділянці суттєво зросла кількість аварій.

«Під час чергового ремонту детально проаналізували технічний стан і вирішили оновити 120 метрів трубопроводу. Працюємо методом санації – без відключення водопостачання. Використовуємо сучасні поліетиленові труби, термін експлуатації яких становить понад 50 років. Також облаштовуємо огляді колодязі», – зазначив Сергій Крамаренко.

За його словами, після оновлення водоводу якість води, яка подається в будинки, значно покращиться.

Агентство Телевидения Новости