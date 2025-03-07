Восьмеро людей зазнали травм внаслідок ракетного удару по Харкову: дані прокуратури

7 березня о 6:30 росіяни завдали удару по Київському району Харкова балістичною ракетою «Іскандер». Влучання зафіксовано по території об’єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок удару пошкоджена велика кількість будівель і приміщень цивільної інфраструктури, зокрема триповерховий житловий та два дев’ятиповерхові житлові будинки.

«Зазнали поранень восьмеро людей, серед них п’ять жінок, троє чоловіків, травми життю не загрожують: поранення, порізи на тілі, забиття внутрішніх органів, кінцівок», – розповіли в прокуратурі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Агентство Телевидения Новости