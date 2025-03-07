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У Харкові рятувальники працюють на місці ракетного удару: фото

У Харкові рятувальники працюють на місці ракетного удару: фото

7 березня внаслідок ракетного удару по житловому кварталу у Київському районі Харкова постраждали восьмеро людей. Окупанти вдарили поруч із триповерховим будинком та об’єктом цивільної інфраструктури у Київському районі міста.

Про це повідомили в ДСНС України.

Знищено 5 автомобілів, 10 гаражів, пошкоджено особисті речі мешканців.

Постраждали 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки, дитячий садок, 25 гаражів, 18 авто.

Попри загрозу, рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці. Завдяки їхній оперативності вдалося врятувати 8 людей. Роботи тривають: залучено кінологів, працюють психологи.

Агентство Телевидения Новости

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