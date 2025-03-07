Встановлено особи трьох воєнних злочинців рф, які катували жителів Харківщини в окупації

Співробітники СБУ встановили особи чергових російських воєнних злочинців, які били та катували цивільних громадян під час окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про трьох жителів окупованого нині Луганська, які приєдналися до збройних сил агресора – двох військовослужбовців так званого «мгб лнр» Валерія Удовицького і Ярослава Бондаренка, та військовослужбовця 204 стрілецького полку 2 армійського корпусу так званої «лнр» Олександра Бєляєва.

Окупанти входили до складу загарбницьких угруповань, що окупували Ізюмський район Харківщини у 2022 році. Задокументовано факти, коли вони особисто брали участь у каральних рейдах проти громадян та факти викрадення і катування людей.

Так, на початку квітня 2022 року ці окупанти зі зброєю у руках увірвалися до бомбосховища, де на той час переховувалось понад 30 українців. Вони вивели 40-річного цивільного чоловіка та почали вимагати, щоб він видав нібито наявну в нього вогнепальну зброю. Почувши відповідь, що зброї в нього немає, окупанти побили його, заштовхали до свого автомобіля та повезли проводити незаконні обшуки і допити.

Під час цих дій російські військові жорстоко били жителя Ізюму руками, ногами і прикладами автоматів, катували електричним струмом, тримали у зачиненому багажнику легкового автомобіля. Також окупанти погрожували йому розстрілом і вчиняли постріли з вогнепальної зброї біля його ніг. Внаслідок цих пострілів потерпілий отримав поранення ноги.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили усім трьом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Крім цього, Удовицькому та Бєляєву, які належать до громадянства України, підозру оголошено також і за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агентство Телевидения Новости