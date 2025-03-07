Над Україною збито 34 ракети та 100 БпЛА: до відбиття атаки залучалися винищувачі F-16 та Mirage

У ніч на 7 березня окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури України. Росіяни цілили по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника – 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;8 крилатих ракет Калібр;3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;4 зенітні керовані ракети С-300;8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;194 ударні БпЛА Shahed та дрони-імітатори інших типів.

«Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Залучалася й винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Французькі винищувачі, які місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки», – розповіли в Повітряних силах.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;8 крилатих ракет Калібр;1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;100 ударних БпЛА типу Shahed та дронів інших типів.

До десяти ворожих ракет, які не входять у статистику збитих, не досягли своїх цілей. 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Агентство Телевидения Новости