Ще в трьох районах Харківщини стали до роботи поліцейські офіцери громад

Відтепер 11 поліцейських офіцерів громади нестимуть службу на території Донецької, Барвінківської, Куньєвської, Оскільської, Савинської, Печенізької, Зміївської, Слобожанської та Шевченківської громад.

Їхня основна мета – підтримання правопорядку, своєчасне реагування на звернення громадян, запобігання та розкриття злочинності, повідомляє поліція Харківської області.

6 березня відбулася урочиста церемонія вручення рушниць та ключів від службових автомобілів поліцейським, які успішно пройшли відбір та завершили навчання за спеціалізацією «Поліцейський офіцер громади».

За словами начальника ГУНП в Харківській області, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію України» діяльність поліції здійснюється на засадах партнерства в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.

На сьогодні проєкт «Поліцейський офіцер громади» охоплює 48 територіальних громад Харківщини, у яких працює 122 офіцери. Поліцейські отримали нові автомобілі, що були придбані за підтримки територіальних громад, Національної поліції України та Фонду «Партнерство за сильну Україну».

Петро Токар разом з головами громад урочисто вручили ключі від службового транспорту та помпові рушниці новим офіцерам громади. Вони побажали правоохоронцям успіхів у службі, наголосивши на важливості їхньої роботи в умовах воєнного часу.

Завдяки роботі поліцейських офіцерів громади забезпечується тісний зв’язок між правоохоронцями та місцевим населенням, що дозволяє ефективніше вирішувати проблеми безпеки на території громад.

Агентство Телевидения Новости