Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень держслужбовців

Президент США Дональд Трамп провів засідання міністрів, на якому заявив, що керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск уповноважений давати рекомендації департаментам, але не приймати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики.

Про це повідомило Politico в п’ятницю, 7 березня, пише Кореспондент.

«За словами двох чиновників адміністрації, Трамп сказав високопоставленим членам своєї адміністрації, що Маск має право давати рекомендації департаментам, але не ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики. Маск також був у кімнаті», – йдеться у статті.

Зазначається, що зустріч відбулася після серії масових звільнень та погроз на адресу державних службовців з боку Маска, що створило широку невизначеність у федеральному уряді та серед його працівників. Дії DOGE зіткнулися з шаленим опором у суді та критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

«Послання президента є першим значним кроком, спрямованим на звуження повноважень Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники повинні відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реалізації повинні приймати секретарі Кабінету міністрів», – пише видання.

Своєю чергою Маск висловив згоду з Трампом. Зокрема, він визнав, що DOGE «зробив деякі помилки».

Трамп відзначив, що бажає зберегти «хороших людей» в уряді й не звільняти їх масово.

Агентство Телевидения Новости