Понад 2600 людей за тиждень у Харкові захворіли на грип та ГРВІ

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 26 лютого по 4 березня захворіли 2623 особи.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані сім лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, сім випадків грипу типу В та 19 – типу А. Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було. Для порівняння, за попередній тиждень – з 19 по 25 лютого – на грип та ГРВІ захворіли 2338 осіб.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що зростання захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.

Нагадаємо, що єдиним дієвим способом профілактики COVID-19 та грипу є вакцинація, яка проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости