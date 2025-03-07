У Харкові п’яний водій наїхав на бордюр та автівка перекинулася: адмінматеріали передадуть до суду

6 березня, вдень, близько 15-ї години, під час патрулювання Слобідського району міста, на проспекті Аерокосмічному патрульні виявили авто ВАЗ, у якого були характерні пошкодження.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Інспектори встановили, що водій, не врахувавши дорожню обстановку та безпечну швидкість руху, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду — бордюр, внаслідок чого авто перекинулось.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.82 проміле, що в понад 9 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду водій був згоден.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости